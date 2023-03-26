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    Иван Котельников - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Котельников
    Команда Велес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 февраля 2002 (21 год)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.03.2023 87' - 90' Велес 0:0 Волга Россия. Первая лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2023 87' -90' Велес (Москва) 0:0 Волга (Ульяновск)
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