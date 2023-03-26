Иван Котельников - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Котельников
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Иван
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Котельников
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.03.2023
|87' -90'
|Велес (Москва)
|0:0
|Волга (Ульяновск)