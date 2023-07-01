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    Иван Бркич - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Иван
    Фамилия Бркич
    Команда Нефтчи
    Состав Основной
    Родной город Кропивница
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 июня 1995 (28 лет)
    Рост 194
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.07.2023 1' - 60' Зенит 3:1 Нефтчи Кубок PARI Премьер, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтчи 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.07.2023 1' -60' Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Нефтчи (Баку)
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