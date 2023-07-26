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    Иван Бобер - статистика

    #76 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Антонович
    Фамилия Бобер
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Родной город Самара
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 января 2006 (17 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2023 87' - 90' Крылья Советов 2:3 Балтика Россия. Кубок, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2023 87' -90' Крылья Советов (Самара) 2:3 Балтика (Калининград)
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