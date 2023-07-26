Иван Бобер - статистика
#76 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Бобер
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 2006 (17 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Иван
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Бобер
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 2006 (17 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2023
|87' - 90'
|Крылья Советов
|2:3
|Балтика
|Россия. Кубок, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2023
|87' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:3
|Балтика (Калининград)