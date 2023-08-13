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    Ислам Хавсави - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Ислам
    Фамилия Хавсави
    Команда Аль-Вахда
    Состав Основной
    Родной город Мекка
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 декабря 2001 (21 год)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.08.2023 68' - 90' Аль-Рияд 1:0 Аль-Вахда Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Вахда 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2023 68' -90' Аль-Рияд (Эр-Рияд) 1:0 Аль-Вахда (Мекка)
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