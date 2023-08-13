Ислам Хавсави - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Ислам
|Фамилия
|Хавсави
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мекка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|170
|Имя
|Ислам
|Фамилия
|Хавсави
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мекка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.08.2023
|68' - 90'
|Аль-Рияд
|1:0
|Аль-Вахда
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Вахда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2023
|68' -90'
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|1:0
|Аль-Вахда (Мекка)