Илья Жуков - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Жуков
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Илья
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Жуков
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.04.2023
|46' - 90'
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2023
|46' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)