Илья Вольнов - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Вольнов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Илья
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Вольнов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2023
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск
|1:4
|Динамо Брл
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур