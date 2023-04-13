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    Илья Вольнов - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Илья
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Вольнов
    Команда Зенит-Ижевск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 2000 (23 года)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.04.2023 Был в запасе Зенит-Ижевск 1:4 Динамо Брл Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур
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