Илья Коваль - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Коваль
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Коваль
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.04.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур