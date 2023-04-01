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    Илья Коваль - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Владимирович
    Фамилия Коваль
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 января 1998 (25 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.04.2023 Был в запасе Торпедо-БелАЗ 2:1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
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