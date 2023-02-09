Илья Кирш - статистика
#54 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Кирш
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Илья
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Кирш
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.02.2023
|84' - 90'
|Сепахан
|2:0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|14.02.2023
|Был в запасе
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|09.02.2023
|80' - 90'
|Урарту
|0:1
|Зенит
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч