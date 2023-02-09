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    Илья Кирш - статистика

    #54 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Кирш
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 сентября 2004 (18 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.02.2023 84' - 90' Сепахан 2:0 Зенит Товарищеские матчи
    14.02.2023 Был в запасе Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
    09.02.2023 80' - 90' Урарту 0:1 Зенит Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
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