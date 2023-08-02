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    Илья Дроздов - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Дроздов
    Команда Сахалин
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 сентября 2000 (22 года)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.08.2023 1' - 80' 2DROTS 2:0 Сахалин Россия. Кубок, 1/256 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сахалин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2023 1' -80' 2DROTS (Москва) 2:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
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