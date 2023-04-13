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    Илья Бычков - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Илья
    Отчество Валентинович
    Фамилия Бычков
    Команда Динамо Брл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 августа 2004 (18 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.04.2023 Был в запасе Зенит-Ижевск 1:4 Динамо Брл Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур
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