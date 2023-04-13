Илья Бычков - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Илья
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Бычков
|Команда
|Динамо Брл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Илья
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Бычков
|Команда
|Динамо Брл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2023
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск
|1:4
|Динамо Брл
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур