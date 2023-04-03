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    Илья Анциферов - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Илья
    Отчество Андреевич
    Фамилия Анциферов
    Команда Электрон
    Состав Основной
    Родной город Чита
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 декабря 1999 (23 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.04.2023 1' - 90' Электрон 0:3 Знамя Труда Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
    14'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
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