Илья Анциферов - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Анциферов
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чита
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Илья
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Анциферов
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чита
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|1' - 90'
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|14'
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч