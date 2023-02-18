Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Икер Муньос - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Икер
    Фамилия Муньос
    Команда Осасуна
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Осасуна 0:2 Реал Испания. Примера, 22 тур
    • Читайте нас: 
    11