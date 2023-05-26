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Ибрахима Сори - статистика
#7 | Полузащитник
Имя
Ибрахима
Фамилия
Сори
Команда
Белшина
Состав
Основной
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
21 марта 2000 (23 года)
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дата
Минуты
Матч
Турнир
26.05.2023
Был в запасе
Шахтер
7:3
Белшина
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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