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    Ибрахима Сори - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Ибрахима
    Фамилия Сори
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 марта 2000 (23 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2023 Был в запасе Шахтер 7:3 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
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