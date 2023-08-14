Хуссейн Аль-Сабияни - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Хуссейн
|Фамилия
|Аль-Сабияни
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 2001 (22 года)
|Имя
|Хуссейн
|Фамилия
|Аль-Сабияни
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 2001 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.08.2023
|85' - 90'
|Аль-Шабаб
|1:1
|Аль-Охдуд
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Шабаб
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2023
|85' -90'
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|1:1
|Аль-Охдуд (Наджран)
|90'