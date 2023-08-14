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    Хуссейн Аль-Монассар - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Хуссейн
    Фамилия Аль-Монассар
    Команда Аль-Шабаб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.08.2023 1' - 90' Аль-Шабаб 1:1 Аль-Охдуд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Шабаб 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2023 1' -90' Аль-Шабаб (Эр-Рияд) 1:1 Аль-Охдуд (Наджран)
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