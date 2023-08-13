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    Хуссейн Аль-Эйса - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Хуссейн
    Фамилия Аль-Эйса
    Команда Аль-Вахда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 декабря 2000 (22 года)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.08.2023 1' - 68' Аль-Рияд 1:0 Аль-Вахда Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Вахда 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2023 1' -68' Аль-Рияд (Эр-Рияд) 1:0 Аль-Вахда (Мекка)
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