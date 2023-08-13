Хуссейн Аль-Эйса - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Хуссейн
|Фамилия
|Аль-Эйса
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Имя
|Хуссейн
|Фамилия
|Аль-Эйса
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.08.2023
|1' - 68'
|Аль-Рияд
|1:0
|Аль-Вахда
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Вахда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2023
|1' -68'
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|1:0
|Аль-Вахда (Мекка)