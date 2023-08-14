Хуан Себастьян Педроса - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Хуан Себастьян
|Фамилия
|Педроса
|Команда
|Аль-Охдуд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Имя
|Хуан Себастьян
|Фамилия
|Педроса
|Команда
|Аль-Охдуд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.08.2023
|1' - 90'
|Аль-Шабаб
|1:1
|Аль-Охдуд
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
|88'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Охдуд
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2023
|1' -90'
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|1:1
|Аль-Охдуд (Наджран)
|88'