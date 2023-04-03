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    Георгий Эрмиди - статистика

    #3 | Нападающий
    Имя Георгий
    Отчество Яннисович
    Фамилия Эрмиди
    Команда Знамя Труда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июня 2001 (21 год)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.04.2023 88' - 90' Электрон 0:3 Знамя Труда Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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