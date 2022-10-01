Филип Калоц - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Калоц
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Калоц
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Баник
|0:2
|Градец-Кралове
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|39'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Зброевка
|2:1
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Баник
|1:2
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Баник
|15
|2
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|0:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|39'
|18.02.2023
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:1
|Баник (Острава)
|11.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.02.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:5
|Баник (Острава)
|79'
|29.01.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Баник (Острава)
|12.11.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|4:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|50'
|06.11.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:1
|Баник (Острава)
|53' 35'
|16.10.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|3:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|84' 45'
|09.10.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:0
|Баник (Острава)
|77'
|01.10.2022
|Был в запасе
|Баник (Острава)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|04.09.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Баник (Острава)
|31.08.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Зброевка (Брно)
|27.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Баник (Острава)
|20.08.2022
|1' -88'
|Баник (Острава)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|45'
|06.08.2022
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:3
|Баник (Острава)
|30.07.2022
|1' -83'
|Баник (Острава)
|0:3
|Сигма (Оломоуц)