Фабиан Шлюзенер - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Шлюзенер
|Команда
|Карлсруэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 октября 1991 (31 год)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Шлюзенер
|Команда
|Карлсруэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 октября 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карлсруэ
|1
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -106'
|Зандхаузен (Зандхаузен)
|3:2
(8:7)п
|Карлсруэ (Карлсруэ)