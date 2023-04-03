Евгений Субботин - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Субботин
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Субботин
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|Был в запасе
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур