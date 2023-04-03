Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Евгений Субботин - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Михайлович
    Фамилия Субботин
    Команда Знамя Труда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 ноября 1999 (23 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.04.2023 Был в запасе Электрон 0:3 Знамя Труда Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
    • Читайте нас: 
    11