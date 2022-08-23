Энтони Скалли - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Скалли
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Скалли
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
|2:3
(1:3)п
|Линкольн (Линкольн)
|8' 90'