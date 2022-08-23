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    Энди Уильямс - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Энди
    Фамилия Уильямс
    Команда Уолсолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 августа 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уолсолл 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -65' Уолсолл (Уолсолл) 0:1 Чарльтон (Чарльтон)
    45'
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