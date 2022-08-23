Энди Уильямс - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Уильямс
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Уильямс
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уолсолл
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -65'
|Уолсолл (Уолсолл)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|45'