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    Эмре Демир - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Эмре
    Фамилия Демир
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Родной город Мерсин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 января 2004 (19 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.07.2023 83' - 90' Зенит 0:0
    (4:3)п         		Фенербахче Кубок PARI Премьер, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.07.2023 83' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0
    (4:3)п    		 Фенербахче (Стамбул)
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