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    Егор Лапун - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Егор
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Лапун
    Команда Минск
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 марта 1999 (24 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 79' - 90' Нафтан 0:0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2023 79' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:0 Минск (Минск)
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