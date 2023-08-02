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    Егор Чу - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Егор
    Отчество Владимирович
    Фамилия Чу
    Команда Сахалин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июня 2002 (21 год)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.08.2023 1' - 72' 2DROTS 2:0 Сахалин Россия. Кубок, 1/256 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сахалин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2023 1' -72' 2DROTS (Москва) 2:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
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