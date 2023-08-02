Егор Чу - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Чу
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Имя
|Егор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Чу
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|1' -72'
|2DROTS (Москва)
|2:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)