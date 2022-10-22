Джосс Дидиба - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Джосс
|Фамилия
|Дидиба
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Джосс
|Фамилия
|Дидиба
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|79' - 90'
|Зброевка
|1:1
|Фастав
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Фастав
|2:3
|Спарта
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Пардубице
|2:1
|Фастав
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|90' - 90'
|Фастав
|2:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фастав
|16
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|79' -90'
|Зброевка (Брно)
|1:1
|Фастав (Злин)
|25.02.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:3
|Спарта (Прага)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|2:1
|Фастав (Злин)
|11.02.2023
|90' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|04.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Фастав (Злин)
|29.01.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Баник (Острава)
|13.11.2022
|1' -46'
|Фастав (Злин)
|0:4
|Славия (Прага)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:2
|Фастав (Злин)
|29.10.2022
|85' -90'
|Фастав (Злин)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|22.10.2022
|85' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:1
|Фастав (Злин)
|16.10.2022
|89' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|09.10.2022
|80' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|02.10.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|18.09.2022
|90' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Фастав (Злин)
|10.09.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:3
|Зброевка (Брно)
|50'
|21.08.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|90'
|07.08.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|4:1
|Фастав (Злин)
|30.07.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)