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    Джосс Дидиба - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Джосс
    Фамилия Дидиба
    Команда Фастав
    Состав Основной
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 79' - 90' Зброевка 1:1 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 1' - 90' Фастав 2:3 Спарта Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 Был в запасе Пардубице 2:1 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 90' - 90' Фастав 2:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фастав 16 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 79' -90' Зброевка (Брно) 1:1 Фастав (Злин)
    25.02.2023 1' -90' Фастав (Злин) 2:3 Спарта (Прага)
    19.02.2023 Был в запасе Пардубице (Пардубице) 2:1 Фастав (Злин)
    11.02.2023 90' -90' Фастав (Злин) 2:1 Теплице (Теплице)
    04.02.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:2 Фастав (Злин)
    29.01.2023 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Баник (Острава)
    13.11.2022 1' -46' Фастав (Злин) 0:4 Славия (Прага)
    05.11.2022 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 3:2 Фастав (Злин)
    29.10.2022 85' -90' Фастав (Злин) 0:3 Виктория (Пльзень)
    22.10.2022 85' -90' Сигма (Оломоуц) 2:1 Фастав (Злин)
    16.10.2022 89' -90' Фастав (Злин) 2:1 Слован (Либерец)
    09.10.2022 80' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Фастав (Злин)
    02.10.2022 1' -90' Фастав (Злин) 0:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    18.09.2022 90' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Фастав (Злин)
    10.09.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:3 Зброевка (Брно)
    50'
    21.08.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    90'
    07.08.2022 1' -90' Славия (Прага) 4:1 Фастав (Злин)
    30.07.2022 1' -90' Фастав (Злин) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
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