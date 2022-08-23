Джош Гордон - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Гордон
|Команда
|Бэрроу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сток-он-Трент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Гордон
|Команда
|Бэрроу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сток-он-Трент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бэрроу
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|71' -90'
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
|2:3
(1:3)п
|Линкольн (Линкольн)
|87' 89'