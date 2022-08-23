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    Джош Гордон - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Джош
    Фамилия Гордон
    Команда Бэрроу
    Состав Основной
    Родной город Сток-он-Трент
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 октября 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бэрроу 1 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 71' -90' Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс) 2:3
    (1:3)п    		 Линкольн (Линкольн)
    87' 89'
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