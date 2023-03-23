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    Джин-Хо Чжоу - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Джин-Хо
    Фамилия Чжоу
    Команда Фенербахче
    Состав Молодежный
    Родной город Сеул
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 2003 (19 лет)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.03.2023 1' - 62' Фенербахче 2:2 Зенит Товарищеские матчи, Март
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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