Джин-Хо Чжоу - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Джин-Хо
|Фамилия
|Чжоу
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сеул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Джин-Хо
|Фамилия
|Чжоу
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сеул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.03.2023
|1' - 62'
|Фенербахче
|2:2
|Зенит
|Товарищеские матчи, Март
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч