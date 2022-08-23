Джерард Гарнер - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Джерард
|Фамилия
|Гарнер
|Команда
|Флитвуд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джерард
|Фамилия
|Гарнер
|Команда
|Флитвуд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флитвуд
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -65'
|Флитвуд (Флитвуд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|34'