Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джеймс Балагизи - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Балагизи
    Команда Кроули Таун
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кроули Таун 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Кроули Таун (Кроули) 2:0 Фулхэм (Лондон)
    49'
    • Читайте нас: 
    11