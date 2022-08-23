Джеймс Балагизи - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Балагизи
|Команда
|Кроули Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Балагизи
|Команда
|Кроули Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кроули Таун
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Кроули Таун (Кроули)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)
|49'