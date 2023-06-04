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    Джейми Снеддон - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Джейми
    Фамилия Снеддон
    Команда Партик Тисл
    Состав Основной
    Родной город Эдинбург
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.06.2023 Был в запасе Росс Каунти 3:1
    (5:4)п         		Партик Тисл Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи, ответный матч
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