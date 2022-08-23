Джейк Тернер - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Тернер
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Тернер
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гиллинхэм
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|08.11.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
(5:6)п
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|23.08.2022
|1' -90'
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|1:0
(6:5)п
|Эксетер Сити (Эксетер)