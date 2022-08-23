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    Джейк Тернер - статистика

    #25 | Вратарь
    Имя Джейк
    Фамилия Тернер
    Команда Гиллинхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 февраля 1999 (24 года)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
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