Джейден Браун - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1999 (24 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2023
|1' - 90'
|Флитвуд
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|53'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Уэнсдэй
|1
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|23.08.2022
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Рочдейл (Рочдейл)
|23' 36'