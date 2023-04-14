Дмитрий Тамело - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Тамело
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Тамело
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2023
|1' -88'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)