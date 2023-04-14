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    Дмитрий Лутик - статистика

    #41 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Лутик
    Команда Нафтан
    Состав Основной
    Родной город Орша
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июня 2002 (20 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 58' - 90' Нафтан 0:0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нафтан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2023 58' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:0 Минск (Минск)
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