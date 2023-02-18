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    Дилан Смит - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Дилан
    Фамилия Смит
    Команда Росс Каунти
    Состав Основной
    Родной город Инвернесс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 2006 (16 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Росс Каунти 0:2 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    25.02.2023 Был в запасе Росс Каунти 4:0 Данди Юнайтед Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    18.02.2023 Был в запасе Сент-Миррен 1:0 Росс Каунти Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
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