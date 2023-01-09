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    Диего Морено - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Диего
    Фамилия Морено
    Команда Осасуна
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 2001 (21 год)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 63' - 90' Осасуна 0:2 Реал Испания. Примера, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 63' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал (Мадрид)
    29.01.2023 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    09.01.2023 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
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