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    Диалланг Джайесими - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Диалланг
    Фамилия Джайесими
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 мая 1998 (24 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чарльтон 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
    23.08.2022 1' -81' Уолсолл (Уолсолл) 0:1 Чарльтон (Чарльтон)
    57'
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