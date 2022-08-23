Диалланг Джайесими - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Диалланг
|Фамилия
|Джайесими
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Имя
|Диалланг
|Фамилия
|Джайесими
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|23.08.2022
|1' -81'
|Уолсолл (Уолсолл)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|57'