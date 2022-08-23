Деванте Родни - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Деванте
|Фамилия
|Родни
|Команда
|Рочдейл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Деванте
|Фамилия
|Родни
|Команда
|Рочдейл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рочдейл
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -81'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Рочдейл (Рочдейл)
|80'