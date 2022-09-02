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    Денис Пидгурский - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Степанович
    Фамилия Пидгурский
    Команда Рух
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 мая 2003 (19 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2022 1' -46' Рух (Львов) 2:2 Черноморец (Одесса)
    44'
    28.11.2022 27' -90' Александрия (Александрия) 1:1 Рух (Львов)
    10.11.2022 Был в запасе Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    23.10.2022 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    19.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:1 Рух (Львов)
    16.10.2022 Был в запасе Рух (Львов) 2:3 Днепр-1 (Днепр)
    09.10.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Рух (Львов)
    30.09.2022 Был в запасе Верес (Ривне) 2:2 Рух (Львов)
    09.09.2022 Был в запасе Рух (Львов) 3:1 Заря (Луганск)
    02.09.2022 Был в запасе Рух (Львов) 0:1 Шахтер (Донецк)
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