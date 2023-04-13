Денис Кравченко - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Кравченко
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Денис
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Кравченко
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2023
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск
|1:4
|Динамо Брл
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур