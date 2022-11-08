Дэниэл Ойегоке - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Дэниэл
|Фамилия
|Ойегоке
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 2003 (20 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Дэниэл
|Фамилия
|Ойегоке
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 2003 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милтон Кинс Донс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:3
|Лестер (Лестер)
|08.11.2022
|46' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|2:0
|Моркамб (Моркамб)