Дэн Кемп - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Кемп
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 1999 (24 года)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Кемп
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 1999 (24 года)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милтон Кинс Донс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:3
|Лестер (Лестер)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|2:0
|Моркамб (Моркамб)
|23.08.2022
|64' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)