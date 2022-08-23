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    Дэн Кемп - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Дэн
    Фамилия Кемп
    Команда Милтон Кинс Донс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 января 1999 (24 года)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милтон Кинс Донс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 Был в запасе Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 0:3 Лестер (Лестер)
    08.11.2022 Был в запасе Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 2:0 Моркамб (Моркамб)
    23.08.2022 64' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
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