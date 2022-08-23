Деклан Драйсдейл - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Деклан
|Фамилия
|Драйсдейл
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|196
|Имя
|Деклан
|Фамилия
|Драйсдейл
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|3:2
|Портсмут (Портсмут)
|90'