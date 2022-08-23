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    Деклан Драйсдейл - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Деклан
    Фамилия Драйсдейл
    Команда Ньюпорт Каунти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 ноября 1999 (23 года)
    Рост 196
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньюпорт Каунти 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Ньюпорт Каунти (Ньюпорт) 3:2 Портсмут (Портсмут)
    90'
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