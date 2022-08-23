Давид Тутонда - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Тутонда
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Тутонда
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гиллинхэм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|23.08.2022
|1' -90'
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|1:0
(6:5)п
|Эксетер Сити (Эксетер)