Давид Миндадзе - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Давид
|Отчество
|Зурабович
|Фамилия
|Миндадзе
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Давид
|Отчество
|Зурабович
|Фамилия
|Миндадзе
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|1' - 90'
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч