Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Давид Киракосян - статистика

    #73 | Полузащитник
    Имя Давид
    Отчество Ваганович
    Фамилия Киракосян
    Команда Сочи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 июля 2006 (17 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.08.2023 71' - 90' Оренбург 2:0 Сочи Россия. Кубок, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2023 71' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Сочи (Сочи)
    • Читайте нас: 