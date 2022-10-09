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    Давид Броукал - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Броукал
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 марта 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Динамо 1:0 Славия Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    19.02.2023 Был в запасе Динамо 1:0 Богемианс 1905 Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    12.02.2023 Был в запасе Виктория 2:1 Динамо Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 13 0 1 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 1:0 Славия (Прага)
    19.02.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 1:0 Богемианс 1905 (Прага)
    12.02.2023 Был в запасе Виктория (Пльзень) 2:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    05.02.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Слован (Либерец)
    28.01.2023 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    79'
    12.11.2022 79' -90' Спарта (Прага) 1:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    05.11.2022 90' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 3:2 Зброевка (Брно)
    23.10.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    15.10.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 0:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    09.10.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Фастав (Злин)
    01.10.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    17.09.2022 77' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Сигма (Оломоуц)
    03.09.2022 1' -41' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    39' 41'
    30.08.2022 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    84'
    27.08.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:1 Виктория (Пльзень)
    21.08.2022 1' -90' Слован (Либерец) 1:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    14.08.2022 88' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    07.08.2022 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Спарта (Прага)
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