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    Данила Козлов - статистика

    #94 | Полузащитник
    Имя Данила
    Фамилия Козлов
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 2005 (18 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 90' - 90' Волга 0:3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
    17.02.2023 1' - 46' Сепахан 2:0 Зенит Товарищеские матчи
    14.02.2023 Был в запасе Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
    09.02.2023 1' - 90' Урарту 0:1 Зенит Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 90' -90' Волга (Ульяновск) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
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